Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Ann/Kim - Reynolds/Watt 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Ann/KimReynolds/Watt, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
Seoul, South Korea, Doubles
Ann/Kim
Завершен
(2:6, 6:4, 4:10)
1 : 2
30 октября 2025
Reynolds/Watt
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Reynolds/Watt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Reynolds/Watt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ann/Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ann/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
Игры 1/4 финала
30.10
Ann/Kim Ann/Kim Reynolds/Watt Reynolds/Watt
1
2
2
6
6
4
4
10
Завершен
30.10
Ho/Romios Ho/Romios Shimizu/Uchida Shimizu/Uchida
2
0
6
1
6
2
Завершен
30.10
Uesugi/Watanabe Uesugi/Watanabe Lammons/Rojer Lammons/Rojer
1
2
6
3
4
6
4
10
Завершен
30.10
Goldhoff/Winegar Goldhoff/Winegar Bayldon/Hermans Bayldon/Hermans
2
0
7
6
6
3
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
17 Ноября
21:50
Купрум Купрум
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
17 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA