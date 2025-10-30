30.10.2025
Смотреть онлайн Ann/Kim - Reynolds/Watt 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Ann/Kim — Reynolds/Watt, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 12:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
Seoul, South Korea, Doubles
Завершен
(2:6, 6:4, 4:10)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Reynolds/Watt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Reynolds/Watt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ann/Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ann/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Reynolds/Watt - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Reynolds/Watt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ann/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
62%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
