Смотреть онлайн Uesugi/Watanabe - Lammons/Rojer 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Uesugi/Watanabe — Lammons/Rojer, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.