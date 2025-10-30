30.10.2025
Смотреть онлайн Uesugi/Watanabe - Lammons/Rojer 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Uesugi/Watanabe — Lammons/Rojer, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:35 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
Seoul, South Korea, Doubles
Завершен
(6:3, 4:6, 4:10)
(6:3, 4:6, 4:10)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Lammons/Rojer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Uesugi/Watanabe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Uesugi/Watanabe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Lammons/Rojer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Uesugi/Watanabe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Lammons/Rojer - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Uesugi/Watanabe
Lammons/Rojer
0 побед
1 победа
0%
100%
08.11.2025
Lammons/Rojer
2:0
Uesugi/Watanabe
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
71%
81%
Реализация брейк - пойнтов
100%
20%
Комментарии к матчу