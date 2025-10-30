30.10.2025
Смотреть онлайн Goldhoff/Winegar - Bayldon/Hermans 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Goldhoff/Winegar — Bayldon/Hermans, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: COURT 2
Seoul, South Korea, Doubles
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Goldhoff/Winegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Bayldon/Hermans - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Goldhoff/Winegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Bayldon/Hermans - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Goldhoff/Winegar - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Bayldon/Hermans - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Goldhoff/Winegar - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
76%
65%
Реализация брейк - пойнтов
38%
40%
Комментарии к матчу