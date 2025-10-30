30.10.2025
Смотреть онлайн Ho/Romios - Shimizu/Uchida 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Seoul, South Korea, Doubles: Ho/Romios — Shimizu/Uchida, 1/4 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:45 по московскому времени и пройдет на корте COURT 2.
МСК, 1/4 финала, Корт: COURT 2
Seoul, South Korea, Doubles
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ho/Romios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Shimizu/Uchida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Ho/Romios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ho/Romios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Shimizu/Uchida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Ho/Romios - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ho/Romios - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Shimizu/Uchida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ho/Romios - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
85%
42%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
Комментарии к матчу