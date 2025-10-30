Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Вадим Урсу - Борис Бутулия 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетITF M15 Шарм-аль-Шейх: Вадим УрсуБорис Бутулия . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Вадим Урсу
Завершен
(6:2, 2:6, 6:3)
2 : 1
30 октября 2025
Борис Бутулия
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Вадим Урсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Вадим Урсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Вадим Урсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Вадим Урсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Вадим Урсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
70%
62%
Реализация брейк - пойнтов
40%
60%
Комментарии к матчу
