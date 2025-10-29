29.10.2025
Смотреть онлайн Джк Роддик - Ян Брэкс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro College Station: Джк Роддик — Ян Брэкс . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на корте Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 05.
МСК, Корт: Mitchell Tennis Center - Texas AM - Court 05
UTR Pro College Station
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джк Роддик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ян Брэкс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Джк Роддик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Ян Брэкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ян Брэкс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Джк Роддик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ян Брэкс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джк Роддик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Ян Брэкс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джк Роддик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ян Брэкс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ян Брэкс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Джк Роддик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
63%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
Комментарии к матчу