30.10.2025
Смотреть онлайн Алекс Джонс - Реес Фалк 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Алекс Джонс — Реес Фалк . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Реес Фалк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Алекс Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Реес Фалк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
68%
64%
Реализация брейк - пойнтов
100%
17%
