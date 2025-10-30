30.10.2025
Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Владимир Базилевский 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Филип Хеннинг — Владимир Базилевский . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Ираклион
Завершен
(6:2, 1:0)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Владимир Базилевский - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Филип Хеннинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Владимир Базилевский - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Хеннинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Филип Хеннинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
86%
67%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
