Смотреть онлайн Филип Хеннинг - Владимир Базилевский 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Филип Хеннинг — Владимир Базилевский . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .