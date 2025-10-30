30.10.2025
Смотреть онлайн Volodymyr Iakubenko - Майлз Джонс 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ирак — ITF M15 Ираклион: Volodymyr Iakubenko — Майлз Джонс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
ITF M15 Ираклион
Завершен
(0:6, 7:6, 6:1)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Volodymyr Iakubenko - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Volodymyr Iakubenko - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
64%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
