Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Ромаин Фаукон — Fares Zakaria . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(3:6, 0:0)
0 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ромаин Фаукон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ромаин Фаукон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fares Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Fares Zakaria - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Fares Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Fares Zakaria - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
62%
81%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
