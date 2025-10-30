Смотреть онлайн Ромаин Фаукон - Fares Zakaria 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Ромаин Фаукон — Fares Zakaria . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .