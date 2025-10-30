30.10.2025
Смотреть онлайн Pierluigi Basile - Иван Грецкий 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — ITF M15 Шарм-аль-Шейх: Pierluigi Basile — Иван Грецкий . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:24 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pierluigi Basile - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Pierluigi Basile - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Иван Грецкий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Pierluigi Basile - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Иван Грецкий - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Иван Грецкий - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Pierluigi Basile - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Pierluigi Basile - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Pierluigi Basile - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
7
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
92%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
