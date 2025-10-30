Текстовая трансляция

Гейм 1 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 3 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Ибрагим Карим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 19 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40