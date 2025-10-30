Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Ибрагим Карим - Майкл Бассем Соби 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетITF M15 Шарм-аль-Шейх: Ибрагим КаримМайкл Бассем Соби . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Шарм-аль-Шейх
Ибрагим Карим
Завершен
(1:6, 6:3, 3:5)
1 : 2
30 октября 2025
Майкл Бассем Соби
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ибрагим Карим - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ибрагим Карим - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Майкл Бассем Соби - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ибрагим Карим - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Майкл Бассем Соби - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу
