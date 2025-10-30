30.10.2025
Смотреть онлайн Аяно Шимицу - Хаю Киношита 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Аяно Шимицу — Хаю Киношита . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:4, 2:6, 6:3)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аяно Шимицу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Хаю Киношита - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Хаю Киношита - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Аяно Шимицу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Аяно Шимицу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
59%
57%
Реализация брейк - пойнтов
54%
46%
Комментарии к матчу