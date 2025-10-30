30.10.2025
Смотреть онлайн Мана Кавамура - Еунхье Ли 30.10.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(3:6, 2:5)
(3:6, 2:5)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мана Кавамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мана Кавамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мана Кавамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
41%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
