30.10.2025
Смотреть онлайн Дэйеон Бакк - Ринко Мацуда 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Дэйеон Бакк — Ринко Мацуда . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Дэйеон Бакк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дэйеон Бакк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
67%
38%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
