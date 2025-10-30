30.10.2025
Смотреть онлайн Ченгий Юань - Хироми Абе 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Ченгий Юань — Хироми Абе . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(1:6, 5:7)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хироми Абе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Хироми Абе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
42%
58%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
