30.10.2025
Смотреть онлайн Miyu Nakashima - Эри Симидзу 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Miyu Nakashima — Эри Симидзу . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Miyu Nakashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Miyu Nakashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Эри Симидзу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Эри Симидзу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Эри Симидзу - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
38%
63%
Реализация брейк - пойнтов
29%
40%
