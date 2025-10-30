30.10.2025
Смотреть онлайн Сара Сайто - Nagisa Suzuki 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Makinohara: Сара Сайто — Nagisa Suzuki . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Makinohara
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nagisa Suzuki - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сара Сайто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Сара Сайто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сара Сайто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
82%
40%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
