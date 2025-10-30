30.10.2025
Смотреть онлайн Чейз Фергюсон - Хумоюн Султанов 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Чейз Фергюсон — Хумоюн Султанов . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(6:4, 4:6, 6:4)
(6:4, 4:6, 6:4)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хумоюн Султанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Хумоюн Султанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Хумоюн Султанов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Чейз Фергюсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Хумоюн Султанов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Чейз Фергюсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
68%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу