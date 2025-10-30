30.10.2025
Смотреть онлайн Е Цонг Мо - Син-Ян Мэнг 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Е Цонг Мо — Син-Ян Мэнг . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(6:7, 6:1, 6:2)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Син-Ян Мэнг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Син-Ян Мэнг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
9
9
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
84%
64%
Реализация брейк - пойнтов
42%
25%
