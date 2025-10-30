30.10.2025
Смотреть онлайн Яойие Зенг - Акира Сантильян 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Яойие Зенг — Акира Сантильян . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Яойие Зенг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Яойие Зенг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Яойие Зенг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Акира Сантильян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Акира Сантильян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
История последних встреч
Яойие Зенг
Акира Сантильян
0 побед
1 победа
0%
100%
24.08.2025
Яойие Зенг
0:2
Акира Сантильян
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
70%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
75%
Комментарии к матчу