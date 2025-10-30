Смотреть онлайн Яойие Зенг - Акира Сантильян 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Яойие Зенг — Акира Сантильян . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .