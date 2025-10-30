30.10.2025
Смотреть онлайн Киан Сун - Хауато Матсуока 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Qian Daohu: Киан Сун — Хауато Матсуока . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Qian Daohu
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Киан Сун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Хауато Матсуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Хауато Матсуока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хауато Матсуока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Хауато Матсуока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
53%
55%
Реализация брейк - пойнтов
33%
28%
