Текстовая трансляция

Гейм 1 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40