30.10.2025
Смотреть онлайн Александр Клинтчаров - Кристиан Лангмо 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Александр Клинтчаров — Кристиан Лангмо . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(5:7, 2:6)
(5:7, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
56%
91%
Реализация брейк - пойнтов
0%
27%
Комментарии к матчу