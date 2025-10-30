30.10.2025
Смотреть онлайн Аджеит Рай - Джошуа Чарльтон 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Аджеит Рай — Джошуа Чарльтон . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(4:6, 7:6, 2:6)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Джошуа Чарльтон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Джошуа Чарльтон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
15
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
28%
