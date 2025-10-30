Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Карл Эмиль Овербек - Марк Полманс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АвстралияITF M25 Brisbane: Карл Эмиль ОвербекМарк Полманс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Brisbane
Карл Эмиль Овербек
Завершен
(7:5, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Марк Полманс
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Карл Эмиль Овербек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Марк Полманс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Карл Эмиль Овербек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Карл Эмиль Овербек - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
6
3
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
76%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу
