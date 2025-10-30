30.10.2025
Смотреть онлайн Павле Маринков - Дуже Марковина 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Павле Маринков — Дуже Марковина . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(6:2, 3:6, 7:5)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дуже Марковина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Дуже Марковина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
13
8
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
79%
67%
Реализация брейк - пойнтов
57%
40%
Комментарии к матчу