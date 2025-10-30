Текстовая трансляция

Гейм 1 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 2 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 6 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Дуже Марковина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Павле Маринков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Павле Маринков - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Дуже Марковина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Дуже Марковина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 27 - Дуже Марковина - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Павле Маринков - взял свою подачу со счетом 15-40