Смотреть онлайн Коусуке Огура - Джейк Делани 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Коусуке Огура — Джейк Делани . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
ITF M25 Brisbane
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kosuke Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Kosuke Ogura - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
16
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
46%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
