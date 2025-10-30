30.10.2025
Смотреть онлайн Мэттью Деллаведова - Мис Роттгеринг 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — ITF M25 Brisbane: Мэттью Деллаведова — Мис Роттгеринг . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Brisbane
Завершен
(2:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мис Роттгеринг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мис Роттгеринг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
59%
67%
Реализация брейк - пойнтов
44%
43%
