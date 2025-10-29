Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Baadi T / Muamba N - Arseneault/Лиам Кролл 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Baadi T / Muamba NArseneault/Лиам Кролл . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Baadi T / Muamba N
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Arseneault/Лиам Кролл
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Baadi T / Muamba N - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Baadi T / Muamba N - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
1
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
22%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Нефтехимик Нефтехимик
ЦСКА ЦСКА
14 Ноября
19:00
Спартак Спартак
Северсталь Северсталь
14 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
14 Ноября
18:30
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
14 Ноября
18:30
Барселона Барселона
Виртус Болонья Виртус Болонья
14 Ноября
22:30
Люксембург Люксембург
Германия Германия
14 Ноября
22:45
Милан Милан
Олимпиакос Олимпиакос
14 Ноября
22:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
14 Ноября
19:00
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Партизан Партизан
14 Ноября
22:00
Ильвес Ильвес
Таппара Таппара
14 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA