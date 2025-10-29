29.10.2025
Смотреть онлайн Baadi T / Muamba N - Arseneault/Лиам Кролл 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Baadi T / Muamba N — Arseneault/Лиам Кролл . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 23:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Baadi T / Muamba N - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Baadi T / Muamba N - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Arseneault/Лиам Кролл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Baadi T / Muamba N - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
78%
71%
Реализация брейк - пойнтов
22%
0%
