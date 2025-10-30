Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Bozemoj/Suarez - Balsekar/Dalmasso 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trois-Rivieres MD: Bozemoj/SuarezBalsekar/Dalmasso . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:31 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Trois-Rivieres MD
Bozemoj/Suarez
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Balsekar/Dalmasso
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Balsekar/Dalmasso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Balsekar/Dalmasso - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Bozemoj/Suarez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Balsekar/Dalmasso - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Bozemoj/Suarez - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
4
6
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
83%
59%
Реализация брейк - пойнтов
23%
67%
Комментарии к матчу
