30.10.2025
Смотреть онлайн Coco Bosman - Валентини Грамматикопулу 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Coco Bosman — Валентини Грамматикопулу . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Istanbul
Завершен
(6:4, 5:7, 6:4)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Валентини Грамматикопулу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Валентини Грамматикопулу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Coco Bosman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Coco Bosman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
60%
61%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
Комментарии к матчу