30.10.2025

Смотреть онлайн Дарья Зелинская - Екатерина Рейнголд 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Istanbul: Дарья ЗелинскаяЕкатерина Рейнголд . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .

МСК
ITF W35 Istanbul
Дарья Зелинская
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
30 октября 2025
Екатерина Рейнголд
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дарья Зелинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дарья Зелинская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Дарья Зелинская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Дарья Зелинская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Екатерина Рейнголд - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Екатерина Рейнголд - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
60%
78%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
