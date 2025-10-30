30.10.2025
Смотреть онлайн Арина Родионова - Сторм Хантер 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Арина Родионова — Сторм Хантер, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Завершен
(1:6, 6:4, 7:6)
(1:6, 6:4, 7:6)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Сторм Хантер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Сторм Хантер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сторм Хантер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Арина Родионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сторм Хантер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Арина Родионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сторм Хантер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Арина Родионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Арина Родионова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Сторм Хантер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Сторм Хантер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 27 - Арина Родионова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Арина Родионова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Сторм Хантер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
12
Выигрыш первой подачи
53%
58%
Реализация брейк - пойнтов
57%
75%
Комментарии к матчу