30.10.2025
Смотреть онлайн Дженис Тжен - Линда Фрухвиртова 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Дженис Тжен — Линда Фрухвиртова, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте STADIUM.
МСК, 1/8 финала, Корт: STADIUM
WTA Ченнай
Завершен
(2:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Линда Фрухвиртова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Линда Фрухвиртова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Линда Фрухвиртова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Линда Фрухвиртова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Линда Фрухвиртова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
68%
67%
Реализация брейк - пойнтов
55%
36%
