30.10.2025
Смотреть онлайн Mia Pohankova - Диане Парри 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Индия — WTA Ченнай: Mia Pohankova — Диане Парри, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
67%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
