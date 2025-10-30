Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Mia Pohankova - Диане Парри 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИндияWTA Ченнай: Mia PohankovaДиане Парри, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 19:45 по московскому времени и пройдет на корте COURT 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: COURT 1
WTA Ченнай
Mia Pohankova
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
30 октября 2025
Диане Парри
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Диане Парри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Mia Pohankova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Диане Парри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Диане Парри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Mia Pohankova - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
7
0
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
67%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
Игры 1/8 финала
30.10
Словакия Mia Pohankova Франция Диане Парри
2
0
6
3
6
4
Завершен
30.10
Турция Зейнеп Сонмез Таиланд Ланлана Тарарудее
1
2
6
2
3
6
3
6
Завершен
30.10
Индия Сахаджа Ямалапалли Хорватия Донна Векич
0
2
2
6
2
6
Завершен
30.10
Индонезия Дженис Тжен Чехия Линда Фрухвиртова
2
1
2
6
6
3
6
2
Завершен
30.10
Австралия Арина Родионова Австралия Сторм Хантер
2
1
1
6
6
4
7
6
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
Team Cobra Team Cobra
17 Ноября
20:00
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
17 Ноября
21:50
Купрум Купрум
Слепск Сувалки Слепск Сувалки
17 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA