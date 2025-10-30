Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Hopper/M-De La Torre - Chandrasekar/Stalder 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville MD: Hopper/M-De La TorreChandrasekar/Stalder, 1/8 финала . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville MD
Hopper/M-De La Torre
Завершен
(4:6, 5:7)
0 : 2
30 октября 2025
Chandrasekar/Stalder
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Hopper/M-De La Torre - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Hopper/M-De La Torre - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Chandrasekar/Stalder - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Chandrasekar/Stalder - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
3
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
74%
72%
Реализация брейк - пойнтов
12%
60%
Игры 1/8 финала
30.10
Hopper/M-De La Torre Hopper/M-De La Torre Chandrasekar/Stalder Chandrasekar/Stalder
0
2
4
6
5
7
Завершен
29.10
Clarke/Hands Clarke/Hands Ilagan/Kumar Ilagan/Kumar
2
0
7
5
7
5
Завершен
29.10
Banthia/Soto Banthia/Soto Boulais/Kiger Boulais/Kiger
1
2
7
6
3
6
5
10
Завершен
29.10
Perez/Vance Perez/Vance Rosenkranz/Wiskandt Rosenkranz/Wiskandt
2
1
1
6
6
3
1
0
Завершен
29.10
Krueger/Maginley Krueger/Maginley Fuchs/Thayne Fuchs/Thayne
1
2
6
3
2
6
5
10
Завершен
29.10
Брум/Уайтхаус Брум/Уайтхаус Зинк/Харпер Зинк/Харпер
2
0
6
4
6
4
Завершен
29.10
Harper/Stevenson Harper/Stevenson Драксл/Шотер Драксл/Шотер
2
0
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA