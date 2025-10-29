Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Sofia M Barbulescu - Harper Stone 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter: Sofia M BarbulescuHarper Stone . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Sumter
Sofia M Barbulescu
Завершен
(7:6, 4:6, 6:6)
1 : 1
29 октября 2025
Harper Stone
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Harper Stone - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Harper Stone - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Sofia M Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Sofia M Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 35 - Harper Stone - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
58%
60%
Реализация брейк - пойнтов
33%
37%
Комментарии к матчу
