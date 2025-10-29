29.10.2025
Смотреть онлайн Джейден Браун - Ринон Окуваки 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter: Джейден Браун — Ринон Окуваки . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sumter
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейден Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ринон Окуваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ринон Окуваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джейден Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Джейден Браун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ринон Окуваки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джейден Браун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ринон Окуваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ринон Окуваки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Джейден Браун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джейден Браун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ринон Окуваки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джейден Браун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
56%
69%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
