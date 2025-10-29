29.10.2025
Смотреть онлайн Эмма Оттавия Джирардато - Белла Бергквист Ларссон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter: Эмма Оттавия Джирардато — Белла Бергквист Ларссон . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sumter
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Белла Бергквист Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Белла Бергквист Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Эмма Оттавия Джирардато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эмма Оттавия Джирардато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Белла Бергквист Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Белла Бергквист Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Белла Бергквист Ларссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
54%
78%
Реализация брейк - пойнтов
33%
36%
