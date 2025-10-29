29.10.2025
Смотреть онлайн Карсон Тангилиг - Bella Payne 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter: Карсон Тангилиг — Bella Payne . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sumter
Завершен
(7:6, 6:5)
(7:6, 6:5)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bella Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Карсон Тангилиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Карсон Тангилиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Bella Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bella Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Карсон Тангилиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Карсон Тангилиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Bella Payne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Bella Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Bella Payne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Карсон Тангилиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Карсон Тангилиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
62%
66%
Реализация брейк - пойнтов
56%
29%
Комментарии к матчу