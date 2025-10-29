29.10.2025
Смотреть онлайн Jade Groen - Emily De Oliveira 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Sumter: Jade Groen — Emily De Oliveira . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:10 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Sumter
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Emily De Oliveira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Emily De Oliveira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jade Groen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Emily De Oliveira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Jade Groen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Jade Groen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Jade Groen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Jade Groen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jade Groen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
67%
40%
Реализация брейк - пойнтов
58%
50%
