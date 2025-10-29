29.10.2025
Смотреть онлайн Louise Kerstin Marie Ternstrom - Сарафина Оливия Хансен 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Taby: Louise Kerstin Marie Ternstrom — Сарафина Оливия Хансен . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Taby
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сарафина Оливия Хансен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сарафина Оливия Хансен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сарафина Оливия Хансен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Louise Kerstin Marie Ternstrom - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Сарафина Оливия Хансен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Сарафина Оливия Хансен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
61%
88%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу