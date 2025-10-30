30.10.2025
Смотреть онлайн Chen/Hou - Sim/Sueoka 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa MD: Chen/Hou — Sim/Sueoka . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa MD
Завершен
(0:6, 2:6)
(0:6, 2:6)
0 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sim/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Sim/Sueoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Sim/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sim/Sueoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Sim/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Sim/Sueoka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sim/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Sim/Sueoka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Sim/Sueoka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sim/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chen/Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Sim/Sueoka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Chen/Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Sim/Sueoka - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
62%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
Комментарии к матчу