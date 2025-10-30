30.10.2025
Смотреть онлайн Катаяма С / Коно Ю - Otsuka/Shibano 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa MD: Катаяма С / Коно Ю — Otsuka/Shibano . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa MD
Завершен
(7:6, 5:1)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Катаяма С / Коно Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Катаяма С / Коно Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Катаяма С / Коно Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
85%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
0%
Комментарии к матчу