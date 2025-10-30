Текстовая трансляция

Гейм 1 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Otsuka/Shibano - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Катаяма С / Коно Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Катаяма С / Коно Ю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Катаяма С / Коно Ю - взял свою подачу со счетом 30-40