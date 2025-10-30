30.10.2025
Смотреть онлайн Shick/Tanuma - Kawahashi/Takahata 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Yanagawa MD: Shick/Tanuma — Kawahashi/Takahata . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Yanagawa MD
Завершен
(6:3, 6:3)
(6:3, 6:3)
2 : 0
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Shick/Tanuma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Shick/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Shick/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Shick/Tanuma - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kawahashi/Takahata - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Shick/Tanuma - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Shick/Tanuma - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
86%
70%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
Комментарии к матчу