30.10.2025
Смотреть онлайн Guerrero/Gonzalez Luque - Nieto/Yanguas 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier Padel Giza: Guerrero/Gonzalez Luque — Nieto/Yanguas, Четвертьфинал . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени и пройдет на корте KHUFU - CC.
МСК, Четвертьфинал, Корт: KHUFU - CC
Premier Padel Giza
Завершен
(0:6, 7:6, 5:7)
1 : 2
30 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Gonzalez Luque/Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Gonzalez Luque/Guerrero - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Gonzalez Luque/Guerrero - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Yanguas/Nieto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Yanguas/Nieto - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
57%
65%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
