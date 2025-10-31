Фрибет 15000₽
31.10.2025

Смотреть онлайн Лилли Таггер - Тамара Корпатч 31.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КитайWTA Цзюцзян: Лилли ТаггерТамара Корпатч, 1/4 финала . Начало встречи 31 октября 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, 1/4 финала, Корт: Center Court
WTA Цзюцзян
Лилли Таггер
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
31 октября 2025
Тамара Корпатч
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Лилли Таггер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Тамара Корпатч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Тамара Корпатч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лилли Таггер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лилли Таггер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

История последних встреч

Лилли Таггер
Лилли Таггер
Тамара Корпатч
Лилли Таггер
1 победа
0 побед
100%
0%
08.08.2025
Тамара Корпатч
Тамара Корпатч
0:2
Лилли Таггер
Лилли Таггер
Обзор

Статистика матча

Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
59%
53%
Реализация брейк - пойнтов
46%
27%
Игры 1/4 финала
31.10
Австрия Лилли Таггер Германия Тамара Корпатч
2
0
6
3
6
4
Завершен
Комментарии к матчу
