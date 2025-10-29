29.10.2025
Смотреть онлайн Даниил Глинка - Патрик Захрай 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Даниил Глинка — Патрик Захрай, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Захрай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Даниил Глинка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
5
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
69%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
