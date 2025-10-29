Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.10.2025

Смотреть онлайн Даниил Глинка - Патрик Захрай 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Charlottesville: Даниил ГлинкаПатрик Захрай, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/8 финала, Корт: Court 1
Challenger Charlottesville
Даниил Глинка
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
29 октября 2025
Патрик Захрай
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патрик Захрай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Даниил Глинка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Патрик Захрай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Даниил Глинка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Даниил Глинка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Патрик Захрай - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
6
5
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
69%
76%
Реализация брейк - пойнтов
50%
20%
Игры 1/8 финала
30.10
США Митчелл Крюгер Индия Дакшинешвар Суреш
2
1
7
6
4
6
6
3
Завершен
30.10
Австралия Ринки Хидзиката Германия Матс Розенкранц
0
2
3
6
4
6
Завершен
29.10
Испания Inaki Montes-De La Torre Англия Оливер Тарвет
1
2
7
5
4
6
6
7
Завершен
29.10
Эстония Даниил Глинка Германия Патрик Захрай
2
0
7
6
6
2
Завершен
29.10
Швейцария Дилан Дитрих Англия Джей Сларк
2
0
7
6
6
2
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
WTA Ухань
WTA Ухань
Китай
ATP Шанхай
ATP Шанхай
Китай
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Вулвергемптон Вулвергемптон
8 Ноября
23:00
Ювентус Ювентус
Торино Торино
8 Ноября
20:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Леванте Леванте
8 Ноября
20:30
Гамбург Гамбург
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
8 Ноября
17:30
Хирона Хирона
Алавес Алавес
8 Ноября
16:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
8 Ноября
15:30
Локомотив Локомотив
AK Барс AK Барс
8 Ноября
17:00
Унион Берлин Унион Берлин
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
8 Ноября
17:30
Динамо Москва Динамо Москва
СКА СКА
8 Ноября
19:30
Монако Монако
Ланс Ланс
8 Ноября
23:05
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA