29.10.2025
Смотреть онлайн Зденек Колар - Лаутаро Мидон 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Lima, Peru, Qualifying: Зденек Колар — Лаутаро Мидон, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на корте Cancha 4.
МСК, 1/8 финала, Корт: Cancha 4
Lima, Peru, Qualifying
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Лаутаро Мидон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лаутаро Мидон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Зденек Колар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Зденек Колар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
66%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
10%
Комментарии к матчу