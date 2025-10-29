29.10.2025
Смотреть онлайн Алисия Эрреро Линьяна - Юлия Риера 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — WTA Кали: Алисия Эрреро Линьяна — Юлия Риера, 1/8 финала . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:55 по московскому времени и пройдет на корте Campo Central.
МСК, 1/8 финала, Корт: Campo Central
WTA Кали
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
29 октября 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Алисия Эрреро Линьяна - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Алисия Эрреро Линьяна - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юлия Риера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Юлия Риера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Юлия Риера - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
43%
52%
Реализация брейк - пойнтов
56%
64%
Комментарии к матчу